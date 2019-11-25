Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Технологии Создатель Интернета призвал сделать его безопасным Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.

Политика Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Крым собирается созвать международный общественный трибунал по провокации, которую устроили год назад украинские военные в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Технологии Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.

Авто Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Это случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.

Общество Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки Студентку Варминско-Мазурского университета в польском городе Ольштын отстранили от учебы после того, как она записала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в одном поезде, сообщает издание Wprost.

Общество Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.