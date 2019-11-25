Энергетика
Lenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Политика
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Игры
Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett
По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Общество
Вода в Азовском море ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного ветра вода ушла от береговой линии Азовского моря на сто метров, сообщили в МЧС Краснодарского края.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
В России исчерпались запасы IP-адресов
В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Экономика
Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд
Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд руб. — именно в такую сумму обойдется замена оборудования, которое используют абоненты интерактивного ТВ.
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Космос
Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»
Религия
Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена
По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В Киеве «великие умы» принесли под посольство России груду унитазов
Активисты студенческих движений сегодня, 25 ноября, провели поражающую своим идиотизмом акцию под российским посольством в Киеве, куда принесли унитазы, туалетную бумагу и нижнее бельё.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Гаджеты
Названы способы использования устаревших смартфонов
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.