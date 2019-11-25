Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.

Политика МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.

Игры Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.

Общество В России исчерпались запасы IP-адресов В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Экономика Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд руб. — именно в такую сумму обойдется замена оборудования, которое используют абоненты интерактивного ТВ.

Технологии Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Религия Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.