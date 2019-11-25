Энергетика

REGNUMREGNUMЗависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известия19:56

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАН19:08

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru08:51

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Lenta.ru09:26

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском11:21

Украина делает ставку на российский газ

РЕН ТВ18:30

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС08:42
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Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт 12:02
Политика

Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 11:20
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru 08:35
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутске

РЕН ТВ 18:10
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском 18:44
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости 23 ноября в 00:00
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости 15:57
Происшествия

Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29
Технологии

Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G

Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Ferra вчера в 10:54
Спорт

WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
Газета.Ru 17:40
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Футбол

Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
РИА Новости 13:51
Футбол

Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Sport24.ru 03:13
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета 10:37
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Гаджеты

Распродажа: LG снизила цены на телевизоры и мониторы. Некоторые модели подешевели на 40%

Например, 38-дюймовый 4K-монитор формата 21:9 LG UltraWide 38WK95C-W предлагается за 77 250 рублей вместо 85 550.
Dgl.ru 15:47
Происшествия

МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.
RT на русском 18:03
Гаджеты

Хакеры могут следить за пользователями Android через камеру смартфона

В операционной системе Android эксперты обнаружили уязвимость. Благодаря ей злоумышленники спокойно могут получить доступ к гаджету.
Bash.News 18:13
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Известия 15:00
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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