Энергетика
REGNUMЗависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Происшествия
Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
Технологии
Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G
Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Спорт
WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Гаджеты
Распродажа: LG снизила цены на телевизоры и мониторы. Некоторые модели подешевели на 40%
Например, 38-дюймовый 4K-монитор формата 21:9 LG UltraWide 38WK95C-W предлагается за 77 250 рублей вместо 85 550.
Происшествия
МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.
Гаджеты
Хакеры могут следить за пользователями Android через камеру смартфона
В операционной системе Android эксперты обнаружили уязвимость. Благодаря ей злоумышленники спокойно могут получить доступ к гаджету.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.