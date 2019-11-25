Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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