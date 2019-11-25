Энергетика
Lenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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В Госдуму внесли законопроект против уловок при оформлении кредитов
Законопроектом вводится запрет на включение в договор по кредиту пунктов, согласно которым заёмщик может ознакомиться с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора, без раскрытия этих условий в самом договоре.
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Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
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Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена
По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
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Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы
Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Игры
Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер
Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
Политика
Экс-депутата Рады потряс масштаб перемен в Крыму
Крым постепенно превращается в жемчужину, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга 23 ноября в интервью Youtube-каналу Topinform.
Шоу-бизнес
Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены
Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены Звездная пара вскоре вновь станет родителями.
Политика
Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
Экономика
Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд
Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд руб. — именно в такую сумму обойдется замена оборудования, которое используют абоненты интерактивного ТВ.
Общество
Опубликована новая партия документов о китайских лагерях для мусульман
В руки журналистов попали новые документы, в которых раскрывается деятельность лагерей для мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
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Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.