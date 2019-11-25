Энергетика
Lenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Спорт
В WADA хотят ущемить права России на четыре года
Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожает с 8 декабря
Что касается стоимости проезда в метрополитене, то в тариф войдёт инвестиционная составляющая в размере 2 рублей.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Политика
Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа
Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Армия и оружие
Турция приступила к испытаниям радиолокационных систем С-400
Тестовые испытания радиолокационных систем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, стартовали на авиабазе Мюртед под Анкарой.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Армия и оружие
Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году
По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси
Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси, передает Reuters.
Фигурное катание
Почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении
Болельщики призвали отстранить от комментаторской деятельности олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Здоровье
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
Переговорщики Китая и США во вторник провели телефонный разговор по торгово-экономическим вопросам, договорились поддерживать контакты по первой части торгового соглашения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» ищут новых актеров для провокаций
Представители Минобороны РФ предупредили о подготовке новых провокаций в Сирии.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.