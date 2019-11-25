Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
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WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
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Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только

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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

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Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR

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Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Политика

США и Болгария намерены углублять сотрудничество в энергетике

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Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

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Подлодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ России

"Адмиралтейские верфи" торжественно передали ВМФ России новейшую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3, получившую название "Петропавловск-Камчатский".
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Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Кому вредно пить чай?

По словам диетолога, крепко заваренный черный чай не стоит пить людям, страдающим бессонницей.
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Медведев отказался отменять контрсанкции

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Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
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Бур миссии InSight вновь заработал

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