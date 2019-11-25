Энергетика

ИзвестияИзвестияМинистр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам. Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском11:21

Украина делает ставку на российский газ

РЕН ТВ18:30

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Lenta.ru09:26

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАН19:08

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru08:51

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС08:42

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Известия08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости 16:55
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Спорт

CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 14:59
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК 17:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
РБК 18:24
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Политика

Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
РИА Новости 17:39
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском 18:44
Политика

В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии

Московский Комсомолец 15:45
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту

Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту.
Известия 18:45
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия 16:30
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Авто

СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4

"Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
РИА Новости 18:45
Политика

США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства

США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
РИА Новости 18:11
Единоборства

Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса

Боксер из США в тяжелом весе Деонтей Уайлдер одержал победу над спортсменом из Кубы Луисом Ортисом в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Народные новости вчера в 02:12
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье

Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
REGNUM 19:04
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт 12:24
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru 08:35
Футбол

Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»

Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Sportbox.RU 17:18
Происшествия

В Южно-Сахалинске разыскивают 32-летнюю Анастасию Климань

В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
Сахалин.Инфо 19:14
Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

В сокровищницу неизвестные проникли через угловое окно. По предварительным данным, ущерб может составлять один миллиард евро.
Вести.Ru 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное