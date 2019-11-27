Политика
Телеканал 360°Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России
Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.
Читать в источнике
Оценить35
Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит.
— Игорь Ананских, российский депутатРЕН ТВ вчера в 18:56
с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русскомвчера в 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Гадание на газовой гуще. Как и будет ли получать газ Украина с 2020 года
Национальная служба новостей00:30
Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России
Комсомольская правдавчера в 10:57
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Авто
Новый Renault Sandero будет круче и современнее предшественника
Судя по изображению, новая генерация Sandero получит дизайн, заметно пересекающийся с пятым поколением Clio для Европы, что не удивительно, так как обе модели построены на единой модульной платформе CMF-B.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Киберспорт
Winstrike Team представила новый состав по Dota 2
Организация Winstrike Team анонсировала новый состав по Dota 2. В него вошли Владимир RodjER Никогосян, Илья ALOHADANCE Коробкин, Никита Daxak Кузьмин, Максим mellojul Пнёв и Василий AfterLife Шишкин.
Шоу-бизнес
Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой
После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гаджеты
До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
Шоу-бизнес
Концерты Аллегровой со скандалами отменяются
Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов, передает Телепрограмма.pro.
Экономика
Как законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Хоккей
Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным
Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Здоровье
Врачи объяснили, как не допустить роста жира на животе в 40 лет
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Наука
Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне
Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Александр Мясников отметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по питанию для пожилых людей.