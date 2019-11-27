Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.

с чего всё началось

Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит.

Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.

Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России

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