Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России

Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.
RT на русскомвчера в 11:16

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Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа

РИА Новостивчера в 20:56

В Госдуме оценили условия Киева для газового контракта

Национальная служба новостейвчера в 11:49

Киев настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

ФАНвчера в 10:12

Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД

Газета.Ruвчера в 13:08

Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

Комсомольская правдавчера в 10:57

Киев назвал два условия для подписания контракта на транзит газа

Московский Комсомолецвчера в 11:12

В Киеве назвали условия заключения контракта на транзит российского газа

RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

РИА Новости вчера в 06:50
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:34
Политика

Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах

Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
VSE42.RU вчера в 22:46
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Политика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика

CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
РБК вчера в 20:41
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Автоновости дня вчера в 00:48
Армия и оружие

На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ

В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
ГЛАС.RU вчера в 03:47
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Технологии

Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Ведомости вчера в 21:10
Хоккей

«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество

В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
OAnews вчера в 10:47
Спорт

Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге

Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.
Чемпионат вчера в 08:48
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

Известия вчера в 23:43
Общество

Опасные для жизни бактерии нашли в квартирах и домах

Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что в квартирах и домах может быть много опасных для жизни бактерий.
ФедералПресс вчера в 23:23
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия вчера в 23:08
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