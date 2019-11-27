Политика
Телеканал 360°Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России
Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.
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с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русскомвчера в 11:16
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Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД
Газета.Ruвчера в 13:08
Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России
Комсомольская правдавчера в 10:57
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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