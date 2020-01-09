Общество

РБКРБКВ «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны. Об этом он сообщил во время брифинга. Видеозапись публикует на своем YouTube-канале «Интерфакс-Украина».
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«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Украины

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