Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны. Об этом он сообщил во время брифинга. Видеозапись публикует на своем YouTube-канале «Интерфакс-Украина».

В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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