Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.
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В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

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Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
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Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
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В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
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Удастся ли установить перемирие в Ливии

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Алексей Сафонов: «Еременко может стать дядькой, лидером для „Рубина“»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» предположил, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко может перейти в «Рубин».
Спорт-Экспресс 07 января в 11:47
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