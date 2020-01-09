Общество
Lenta.ruУкраина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.
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Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
Общество
Меган Маркл покинула Великобританию
Меган Маркл покинула Великобританию, передает Sky News. Она уехала в Канаду, чтобы быть с сыном Арчи, который оставался там с няней.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Происшествия
Постпреда Свердловской области подозревают в браконьерстве
Как сообщили в охотничьем хозяйстве, в ночь на 6 января в результате скрытого наблюдения за машиной около 21.15 егерями зафиксирован выстрел из окна автомобиля в сторону поля с пасущимися косулями.
Футбол
«Рубин» может усилиться Комличенко
Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может стать игроком «Рубина».
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Спорт
WADA отправило в Спортивный арбитраж уведомление о споре с РУСАДА
В Спортивный арбитражный суд (CAS) направлено уведомление из Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкоголизма
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Культура
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.
Общество
В Кургане общество слепых обвиняют в выдаче просроченных подарков
В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком.
Политика
Удастся ли установить перемирие в Ливии
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».
Гаджеты
AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000
Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Футбол
Пример для воздержания
В прошлом году правительство Канады выделило $2 млн на расследование их деятельности.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Экономика
Стали известны некоторые доходы, освобожденные от налогов в 2020 году
С 1 января 2020 года россиян освободили от уплаты некоторых видов налога на доход физических лиц (НДФЛ).
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Футбол
Алексей Сафонов: «Еременко может стать дядькой, лидером для „Рубина“»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» предположил, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко может перейти в «Рубин».