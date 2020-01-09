Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

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Происшествия Постпреда Свердловской области подозревают в браконьерстве Как сообщили в охотничьем хозяйстве, в ночь на 6 января в результате скрытого наблюдения за машиной около 21.15 егерями зафиксирован выстрел из окна автомобиля в сторону поля с пасущимися косулями.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Политика Удастся ли установить перемирие в Ливии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».

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