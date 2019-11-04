Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Ранее в Киеве говорили о том, что в Петровском стороны разведут силы 4 ноября. Однако этого не произошло, несмотря на то, что ополченцы посылали сигнальные ракеты, указывающие на их готовность начать отход. Украинские власти назвали новую дату разведения сил у поселка Петровское в Донбасса.
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