Армия и оружие

Свободная ПрессаСвободная ПрессаУкраина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском. По его словам, разведение сил в районе состоится 8 ноября.
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с чего всё началось
«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, седьмого приступаем, восьмого фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины»,— заявил господин Кравченко (цитата по «Интерфакс-Украина
»).
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