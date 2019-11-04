с чего всё началось

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском. По его словам, разведение сил в районе состоится 8 ноября.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Экономика МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Авто Skoda показала новую Octavia на официальном видео Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.

Политика О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Футбол Наставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом» Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.

Религия Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Общество Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.

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Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.

Игры Пять больших консольных игр, что доберутся до PC В 2019 году случилось странное — было объявлено о том, что некоторые именитые консольные эксклюзивы все-таки доберутся до PC в ближайшем будущем, и именно о них мы и поговорим.

Футбол Ибрагимович может вернуться в «Милан» Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан».