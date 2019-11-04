Армия и оружие
Свободная ПрессаУкраина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском. По его словам, разведение сил в районе состоится 8 ноября.
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с чего всё началось
«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, седьмого приступаем, восьмого фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины»,— заявил господин Кравченко (цитата по «Интерфакс-Украина»).Коммерсантъ10:38
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 02 ноября в 17:33
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
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МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.
Журналистская правда 08:05
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля в театре Вахтангова
Красная весна вчера в 20:28
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Политика
О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине
Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Политика
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Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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Наставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.
Газета.Ru 12:35
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Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
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Газета.Ru 00:53
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В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости 11:25
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
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