Политика

РБКРБКУкраина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции «Торговые войны: искусство защиты», сообщает «Европейская правда».
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Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

РБК10:37

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Lenta.ru07:37

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

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На Украине нашли способ заблокировать работу «Северного потока-2»

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Украина намерена найти способы блокировки «Северного потока — 2»

РЕН ТВ10:05

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

REGNUM07:38
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
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Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
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При пожаре в Уфе пострадали 11 человек

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Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
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Самым дружелюбным городом России стал Грозный

Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
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Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Наука

Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

БИЗНЕС Online 00:14
Гаджеты

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
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В сети появился первый документальный фильм про Децла

It`s My City 05:56
Политика

Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Спорт

Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

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REGNUM 10:26
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Общество

В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Футбол

Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

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Евразия Daily вчера в 03:38
Хоккей

Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла

Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
Спорт-Экспресс 10:55
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Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Культура

Карл Урбан завершил съемки во втором сезоне «Пацанов»

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Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии

Представитель госдепа, отвечая на вопрос по участию американских компаний в добыче, добавил, что власти США не давали указаний об особых действиях на месторождениях нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Наука

В Греции нашли останки неизвестных науке змей

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что останки неизвестного существа вынесло на берег британского Абердина.
Известия 09:10
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Все идет по плану

Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
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