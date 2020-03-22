с чего всё началось

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Энергетика Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.

Политика Эксперты предрекли закат США после пандемии Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.

Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

Политика Путин присвоил Лаврову звание Героя труда «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», – говорится в документе.

Общество Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.

Общество Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Происшествия Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

Гаджеты Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.