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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
РБК
  • Пятый канал0:38
  • Мой Брянск1:06
  • Военное дело1:05
  • Деловое.ТВ0:46
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.В источнике
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С чего всё начиналось
Украинский телеканал «Бриз» опубликовал видео, в котором назвал десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» ВМС Украины значительно превосходящим российские большие десантные корабли (БДК).
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