Армия и оружие
ИзвестияУкраина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.
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с чего всё началось
Украинский телеканал «Бриз» опубликовал видео, в котором назвал десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» ВМС Украины значительно превосходящим российские большие десантные корабли (БДК).Военное дело00:37
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Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
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