с чего всё началось

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Армия и оружие Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Политика В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина "Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник.

Космос Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».

Политика Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Авто Кроссовер Aston Martin DBX получит две новых версии Как сообщил исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман СМИ, в данный момент рассматривается вопрос разработки новых версий кроссовера, в первую очередь, для рынка США и Китая.

Общество Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

Религия Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Финансы ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.