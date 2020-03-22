Армия и оружие

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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.
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с чего всё началось
Украинский телеканал «Бриз» опубликовал видео
, в котором назвал десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» ВМС Украины значительно превосходящим российские большие десантные корабли (БДК).
Военное дело00:37

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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России

РБК03:54

Украинские военные назвали свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ ВМФ России

Газета.Ruвчера в 22:56

Украина нашла «достойный ответ» большим десантным кораблям России

Взгляд.ру01:38

На Украине заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

URA.Ru00:59

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России

Lenta.ru01:39

Украинские военные сочли свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ

РИА Новостивчера в 21:37
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Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

Интерфакс 03:46
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Общество

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Авто

Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

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Rusargument вчера в 04:27
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Политика

Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика Сегодня вчера в 13:19
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Наука

К появлению коронавируса привела естественная эволюция

По мнению специалистов, SARS-CoV-2 либо развился до своего нынешнего состояния в ходе естественного отбора и эволюции у животного, а потом передался человеку, либо же человек сначала получил этот вирус от животного, а затем в человеческом организме коронавирус развился до нынешнего состояния.
Популярная механика вчера в 23:17
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 20 марта в 15:13
Хоккей

Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»

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РИА Новости вчера в 15:34
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
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Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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Live24 05:08
Хоккей

В Канаде заявили, что чемпионат мира по хоккею не отменен

Напомним, что в 2024 году мужской чемпионат мира по хоккею планировалось провести в России.
53 новости вчера в 15:11
Здоровье

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Татар-информ 02:42
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

Discover24 03:11
Происшествия

Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
Газета.Ru 03:18
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ее родителей

РИА Новости вчера в 03:47
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Московский Комсомолец вчера в 16:53
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
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