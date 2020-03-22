с чего всё началось

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу "Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Авто Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster Южнокорейский кроссовер Kia Seltos с августа прошлого года по февраль 2020 года продан на индийском рынке в количестве около 75 тысяч автомобилей.

Здоровье Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Наука К появлению коронавируса привела естественная эволюция По мнению специалистов, SARS-CoV-2 либо развился до своего нынешнего состояния в ходе естественного отбора и эволюции у животного, а потом передался человеку, либо же человек сначала получил этот вирус от животного, а затем в человеческом организме коронавирус развился до нынешнего состояния.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Хоккей Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс» Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Здоровье Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.

Происшествия Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.

Общество «Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.

Общество WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.