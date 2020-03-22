Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.

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Армия и оружие Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.

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Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Происшествия Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.

Гаджеты Nokia воскресила легендарную модель телефона Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.