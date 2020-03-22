Армия и оружие

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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Видеоролик с таким заявлением выпустила телестудия «Бриз» минобороны Украины.
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