Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruУкраина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа. В случае, если стороны не достигнут договоренностей, «это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам».
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°07:26

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК07:15

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости05:15

Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Коммерсантъ05:44

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфакс05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолец05:17

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русском05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Футбол

Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Газета.Ru 01:05
Культура

Первый виртуальный концертный зал открылся в Новосибирской области

Известия 04:58
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

REGNUM 19:53
Общество

Владимир Колокольцев встретится с главой Бурятии

Министр внутренних дел России прибыл в республику с рабочим визитом Накануне вечером, 2 декабря, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Бурятию.
Байкал-Daily 19:27
Политика

В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»

Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 15:52
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Происшествия

На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория

На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
RT на русском 20:55
Экономика

«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России

Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
ТАСС 18:54
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолову не разрешили жить с Собчак

Мать Собчак заявила, что Богомолов не вписывается в быт жены. Весь таунхаус обустроен для сына Ксении от прошлого брака Платона.
Народные новости 19:13
Здоровье

Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами

Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Известия 13:00
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело 20:50
Общество

Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Primpress.ru 05:15
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости 07:16
Происшествия

В Казахстане на трассе опрокинулся автобус с 50 пассажирами

Газета.Ru 21:19
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

Зеленский назвал бегом на месте отсутствие диалога с Путиным

В опубликованном Зеленским видеоролике с беговой дорожки глава Украины подчеркнул необходимость проведения диалога с Владимиром Путиным, президентом РФ.
Наша версия 13:26
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Происшествия

Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Газета.Ru 05:21
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Космос

Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году

Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 19:17
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Экономика

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
REGNUM 11:22
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru 06:41
Политика

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
РБК 17:18
Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру 10:42
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное