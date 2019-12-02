Политика
RuNews24.ruУкраина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа. В случае, если стороны не достигнут договоренностей, «это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам».
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Общество
Владимир Колокольцев встретится с главой Бурятии
Министр внутренних дел России прибыл в республику с рабочим визитом Накануне вечером, 2 декабря, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Бурятию.
Политика
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»
Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория
На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
Экономика
«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России
Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолову не разрешили жить с Собчак
Мать Собчак заявила, что Богомолов не вписывается в быт жены. Весь таунхаус обустроен для сына Ксении от прошлого брака Платона.
Здоровье
Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами
Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
Зеленский назвал бегом на месте отсутствие диалога с Путиным
В опубликованном Зеленским видеоролике с беговой дорожки глава Украины подчеркнул необходимость проведения диалога с Владимиром Путиным, президентом РФ.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.