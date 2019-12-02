Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа. В случае, если стороны не достигнут договоренностей, «это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам».

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

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