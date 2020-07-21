Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал». Кулебу на брифинге попросили прокомментировать слухи, что политики могут встретиться на границе Украины с полуостровом.
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Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
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