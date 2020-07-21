Политика
Lenta.ruУкраина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал». Кулебу на брифинге попросили прокомментировать слухи, что политики могут встретиться на границе Украины с полуостровом.
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с чего всё началось
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.РИА Новости04:20
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Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
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Газета.Ru 03:27
Авто
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ТАСС 05:37
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Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Некоторое время назад китайская корпорация Xiaomi сообщила о разработке бюджетного проектора.
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Власти Абхазии должны открыть границу для россиян, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба.
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