Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала
 пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
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На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

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Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
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Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику

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ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению

Православная церковь Украины (ПЦУ) на своей странице в Facebook разместила сообщение о том, что вокруг такого купания сложилось много мифов, а на самом деле омовение в проруби никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера

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RT на русском вчера в 06:16
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

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ТАСС 00:35
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Letnews.ru 15 января в 14:53
Политика

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Российская газета 01:58
Политика

В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны

Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
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Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
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Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Экономика

Молочный комплекс «ЭкоНива» на Алтае выйдет на проектную мощность в 2021 году

Крупный молочный комплекс "ЭкоНива-Алтай", строительство которого в Алтайском крае начал холдинг "ЭкоНива", выйдет на проектную мощность в 2021 году.
ТАСС 02:00
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Происшествия

В Магадане осудят учителя физкультуры за сексуальные домогательства

На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.
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Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета 02:24
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