Политика
Газета.RuУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.РИА Новостивчера в 15:00
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Гаджеты
Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
Политика
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Армия и оружие
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Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
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Армия и оружие
США обвинили Россию в нарушении перемирия в Идлибе
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Хоккей
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
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Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
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Общество
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Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Общество
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Здоровье
Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Гаджеты
Microsoft представила два ПК на базе Snapdragon 7c
Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.
Происшествия
Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках
Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
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Футбол
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Политика
Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Происшествия
На М-10 в Тверской области пассажира иномарки насмерть сбила фура
Наука
Впервые в мире создали робота из живых клеток
В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.