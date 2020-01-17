Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала
 пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
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На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

RT на русскомвчера в 17:02

Условия для выборов в Донбассе назвали на Украине

Газета.Ruвчера в 17:16

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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Известиявчера в 12:59

Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе

РИА Новостивчера в 15:00
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Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com вчера в 14:27
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ТАСС вчера в 03:32
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Армия и оружие

США обвинили Россию в нарушении перемирия в Идлибе

Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 23:13
Хоккей

Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Спорт-Экспресс 15 января в 13:45
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Здоровье

Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Ариг Ус вчера в 19:17
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
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Microsoft представила два ПК на базе Snapdragon 7c

Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.
iXBT.com 00:52
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК вчера в 08:30
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
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Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Происшествия

На М-10 в Тверской области пассажира иномарки насмерть сбила фура

Московский Комсомолец 01:06
Наука

Впервые в мире создали робота из живых клеток

В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
ToDay News Ufa 14 января в 11:29
Технологии

Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере

That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Forbes вчера в 13:51
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Авто

Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 03:13
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