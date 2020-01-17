с чего всё началось

Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Экономика Готовый бизнес в России стал дешевле В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Армия и оружие США обвинили Россию в нарушении перемирия в Идлибе Россия и Сирия якобы нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

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Авто Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.

Гаджеты Microsoft представила два ПК на базе Snapdragon 7c Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.

Происшествия Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.