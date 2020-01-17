Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала
 пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
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