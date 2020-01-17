с чего всё началось

Олифер отметила, что обеспечить "длительный мир" может только "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах". Проведение местных выборов в Донбассе является одним из положений минских соглашений.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хоккей «Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.

Общество Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

Общество В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.

Политика Мишустин назвал задачи нового правительства Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.

Общество Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями, что позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году.

Энергетика Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.

Происшествия В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.

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