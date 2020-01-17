с чего всё началось

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после перехода этих территорий под контроль Киева и возвращения беженцев. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер 16 января.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Игры Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

Общество В США заключенного помиловали за несколько часов до казни Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

Шоу-бизнес Дунаевский разводится с седьмой женой Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.

Музыка СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.

Общество Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.

Общество В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

Шоу-бизнес Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке Артистка и блогер Айза Анохина призналась в том, что ее брак находится на грани краха из-за поведения ее бывшего мужа рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.

Гаджеты Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20 Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.