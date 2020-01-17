Политика
ИзвестияУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после перехода этих территорий под контроль Киева и возвращения беженцев. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер 16 января.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.РИА Новости15:00
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