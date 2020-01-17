Политика

ИзвестияИзвестияУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после перехода этих территорий под контроль Киева и возвращения беженцев. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер 16 января.
Читать в источнике
Комментировать130
с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала
 пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
РИА Новости15:00

Подробнее о событии

На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

RT на русском17:02

Условия для выборов в Донбассе назвали на Украине

Газета.Ru17:16

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Известия12:59

В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе

Lenta.ru15:57

На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

РБК14:30

Украинские власти назвали условия проведения выборов в Донбассе

РИА Новости15:00

Киев назвал возвращение беженцев условием проведения выборов в Донбассе

ТАСС11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ 08:17
Хоккей

Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ

Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с "Вашингтоном".
Газета.Ru 20:37
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Известия 16:26
Футбол

«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина

20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Бомбардир.ру вчера в 05:18
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru 19:29
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета 20:15
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер 14:44
Происшествия

Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири

Вести.Ru 08:12
Общество

В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО

Российская газета 20:30
Происшествия

В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Газета.Ru 04:48
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Ведомости 14:00
Политика

Трамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.
RT на русском 16:45
Происшествия

Скудное питание, кровати без простыней, антисанитария: В частном пансионате «Алгыс» обнаружили вопиющие нарушения

Деятельность частного пансионата «Алгыс» может быть приостановлена после проверки, во время которой сотрудники прокуратуры, Минтруда, Росздравнадзора и Роспотребнадзора выявили множественный нарушения в уходе за постояльцами, условиях проживания, в медицинском обслуживании.
Якутия Daily 19:19
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Здоровье

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС вчера в 21:32
Музыка

СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.
Life.ru 09:58
Происшествия

Старатели в Якутии незаконно добыли золото на 9 млн рублей

REGNUM 20:36
Автоспорт

Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»

Спорт день за днем 13:16
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына

Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Вестник 09:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ 09:02
Гаджеты

Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com 14:27
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 18:39
Общество

В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
РБК 19:34
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину

Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке

Артистка и блогер Айза Анохина призналась в том, что ее брак находится на грани краха из-за поведения ее бывшего мужа рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Газета.Ru 08:49
Гаджеты

Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20

Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.
The GEEK 11:53
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.
РБК 20:21
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

BFM.ru 08:04
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное