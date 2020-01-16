Политика
РИА НовостиВ Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
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с чего всё началось
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.РИА Новости15:00
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Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
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Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
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Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
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Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался от предложения стать новым наставником «Барселоны».
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«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
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Хавбек «Лилля» Сумаре может стать игроком «Челси» или МЮ
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