с чего всё началось

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

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