Политика
ИзвестияУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после перехода этих территорий под контроль Киева и возвращения беженцев. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер 16 января.
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Политика
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро
В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные докменты об освобождении Варшавы
На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
Общество
Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах
Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Баскетбол
«Реал» проиграл «Химкам» в матче Евролиги
"Химки" одержали победу над мадридским "Реалом" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Футбол
Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»
Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Космос
Почему на Марсе не бывает облаков: космическая загадка
Международная группа исследователей обнаружила, что в верхних слоях атмосферы Марса содержится намного больше следов водяного пара, чем должно быть.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Шоу-бизнес
В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский
В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Кино