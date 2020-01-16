Политика

ИзвестияИзвестияУкраина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после перехода этих территорий под контроль Киева и возвращения беженцев. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер 16 января.
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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Газета.Ru15:50

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

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В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе

Lenta.ru15:57

На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

РБК14:30

Киев назвал условия для проведения выборов в Донбассе

Комсомольская правда14:11

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

РИА Новости15:00

Киев назвал возвращение беженцев условием проведения выборов в Донбассе

ТАСС11:43
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Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза

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В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
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Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Армия и оружие

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На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
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Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
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В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
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Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

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Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
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