Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020». Это следует из правил проведения национального отбора участников, опубликованных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

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