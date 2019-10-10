Политика

ИзвестияИзвестияУкраина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года. Соответствующее мнение отражено в докладе сенатора Джейн Корди из Канады для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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В НАТО заявили о риске для Украины не достичь стандартов альянса

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Московский Комсомолецвчера в 20:15

Доклад: Украина далека от стандартов НАТО

РЕН ТВвчера в 18:05

В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса

РБКвчера в 22:31
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Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

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Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду

Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
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Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

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Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
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