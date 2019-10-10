Политика
Телеканал 360°Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года
Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи альянса.
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с чего всё началось
«Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», — говорится в сообщении.RT на русском02:09
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Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Футбол
Минспорта и РФС помогут развивать футбол в Нижегородской области
Соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом (РФС) и Нижегородской области подписано на форуме «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:15
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня вчера в 04:57
Автоспорт
Из-за тайфуна в Японии отменили гонки поддержки «Формулы-1»
10 октября Международная федерация автоспорта (ФИА) объявила об отмене двух гонок японской "Формулы-4", которые должны были пройти в рамках уикенда Гран-при Японии "Формулы-1" в ближайшие выходные.
ProstoProSport 03:54
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Экономика сегодня 02:39
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом
Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Телепрограмма 01:48
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.
LiveResult.Ru 04:03
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета 01:51
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
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Политика
Аксёнов подписал распоряжение о кадровом проекте «Твоё правительство»
До конца 2019 года в Крыму проведут кадровый проект "Твоё правительство".
Крым 24 03:34
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13