с чего всё началось

Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи альянса.

Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Футбол Минспорта и РФС помогут развивать футбол в Нижегородской области Соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом (РФС) и Нижегородской области подписано на форуме «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

Авто Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Автоспорт Из-за тайфуна в Японии отменили гонки поддержки «Формулы-1» 10 октября Международная федерация автоспорта (ФИА) объявила об отмене двух гонок японской "Формулы-4", которые должны были пройти в рамках уикенда Гран-при Японии "Формулы-1" в ближайшие выходные.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.

Происшествия В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.

Общество МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Политика Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.

Кино Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар» Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.

Армия и оружие Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.

Футбол Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.