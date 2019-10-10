Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года

Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи альянса.
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«Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», — говорится в сообщении
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