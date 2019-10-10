Политика

Lenta.ruLenta.ruВозможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению

Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе канадского сенатора Джейн Корди, опубликованном на сайте парламентской ассамблеи альянса.
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В НАТО заявили о риске для Украины не достичь стандартов альянса

RT на русском02:09

Доклад: Украина далека от стандартов НАТО

РЕН ТВвчера в 18:05

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Известиявчера в 19:45

НАТО: Украина едва ли будет соответствовать критериям альянса к 2020 году

Life.ruвчера в 19:30

На сессии ПА НАТО обсудят создание «плана Маршалла» для Украины

Московский Комсомолецвчера в 20:15

В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса

РБКвчера в 22:31

Депутатам на Западе советуют объяснять избирателям важность ядерного оружия

РИА Новостивчера в 18:45
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе

Мадридский клуб предпримет попытку купить 27-летнего игрока в январе.
Sports.ru вчера в 23:14
Политика

Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма

Телеканал 360° 08 октября в 05:23
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Футбол

Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Экономика сегодня 02:39
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол

Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии

Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Экономика

Названа численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Происшествия

Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

Газета.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Гаджеты

На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип

Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости вчера в 11:56
Авто

Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
Тарантас Ньюс вчера в 05:50
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Армия и оружие

В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии

Актуальные Новости вчера в 00:47
Экономика

Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор

Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Русская Планета 08 октября в 10:55
Политика

Нидерланды расследуют роль Украины в крушении MH17

Expert.ru вчера в 04:41
Космос

«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники

На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.
Телеканал 360° вчера в 23:23
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