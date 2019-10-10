Политика
Lenta.ruВозможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению
Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе канадского сенатора Джейн Корди, опубликованном на сайте парламентской ассамблеи альянса.
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Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе
Мадридский клуб предпримет попытку купить 27-летнего игрока в январе.
Sports.ru вчера в 23:14
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма
Телеканал 360° 08 октября в 05:23
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Экономика сегодня 02:39
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол
Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Газета.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Политика
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости вчера в 11:56
Авто
Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
Тарантас Ньюс вчера в 05:50
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Армия и оружие
В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии
Актуальные Новости вчера в 00:47
Экономика
Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор
Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Русская Планета 08 октября в 10:55
Политика
Нидерланды расследуют роль Украины в крушении MH17
Expert.ru вчера в 04:41
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники
На орбиту Земли успешно выведены европейский и американский спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.
Телеканал 360° вчера в 23:23