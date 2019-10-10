Политика

ИзвестияИзвестияУкраина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года. Соответствующее мнение отражено в докладе сенатора Джейн Корди из Канады для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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Депутатам на Западе советуют объяснять избирателям важность ядерного оружия

РИА Новостивчера в 18:45

Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года

Телеканал 360°вчера в 21:29

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Известиявчера в 19:45

НАТО: Украина едва ли будет соответствовать критериям альянса к 2020 году

Life.ruвчера в 19:30

На сессии ПА НАТО обсудят создание «плана Маршалла» для Украины

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Доклад: Украина далека от стандартов НАТО

РЕН ТВвчера в 18:05

В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса

РБКвчера в 22:31
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Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

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Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
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Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Происшествия

Экс-мэр Махачкалы Мусаев освобожден по УДО

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, приговоренный к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий, в четверг выйдет на свободу по УДО.
BFM.ru вчера в 14:22
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

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Вести.Ru 00:07
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Происшествия

В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета вчера в 08:19
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Общество

Электронную почту россиян предложили блокировать

1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 08 октября в 19:13
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

URA.Ru 08 октября в 20:46
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

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Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Армия и оружие

Эрдоган и Путин обсудили действия Турции в Сирии

Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора операцию Анкары в Сирии.
News.ru вчера в 07:44
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В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия вчера в 05:20
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
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Общество

В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей

В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.
АБН 08 октября в 13:16
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Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

Известия вчера в 18:44
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 08 октября в 00:24
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
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