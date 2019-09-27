Политика
КоммерсантъУкраина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.
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с чего всё началось
В интервью изданию «Экономическая правда» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.Собеседниквчера в 09:59
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В Киеве увидели «суицидальный настрой» в желании восстановить авиарейсы в Россию
Lenta.ruвчера в 05:07
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В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
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Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
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СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
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США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
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Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине
Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.
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Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»
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В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
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Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1
В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.
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Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
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После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
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«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
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Армия и оружие
США отказались от внедрения элементов ИИ в управление ядерным оружием
Соединенные Штаты отказались оснащать системами искусственного интеллекта центры управления стратегическим оружием.
Военное обозрение 06:00
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
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Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине
На Львівщині завершилися міжнародні військові навчання «Rapid Trident – 2019»
Политика Сегодня 05:39
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
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МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
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Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку
Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
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«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
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Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35