с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Общество В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Общество Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Политика Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Гаджеты Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1 В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Здоровье Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Футбол «Милан» может снова сменить владельца «Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.

Происшествия Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.