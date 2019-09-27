Политика
КоммерсантъУкраина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
В интервью изданию «Экономическая правда» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.Собеседниквчера в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
В Киеве увидели «суицидальный настрой» в желании восстановить авиарейсы в Россию
Lenta.ruвчера в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР насчитали 22 обстрела за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 сентября украинская армия 22 раза обстреляла самопровозглашённую республику.
Московский Комсомолец вчера в 03:23
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
REGNUM 00:24
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Lenta.ru вчера в 12:59
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru вчера в 07:05
Происшествия
New York Times обвинила новгородца в убийстве
С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Происшествия
Посетитель устроил стрельбу в московском клубе
Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Культура
Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони
Девятка.RU 26 сентября в 07:13
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Космос
Старт «Ангары» с Восточного намечен на лето 2023 года
РЕН ТВ вчера в 04:28
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 26 сентября в 04:05
Хоккей
Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» над «Вашингтоном»
В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Вести.Ru 00:45
Политика
В Конгрессе США отклонили резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила вынесенную Республиканской партией резолюцию против начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Единоборства
Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99
Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.
Газета.Ru вчера в 14:14
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Происшествия
Тюменка намеренно в лесу убила ребенка, похищенного в Заводоуковске
Согласно версии следствия, днем 24 сентября 2019 года подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за ребенком, в доме по улице Северной города Заводоуковска решила его похитить.
АиФ Тюмень 25 сентября в 12:41
Автоспорт
Гран-при Формулы-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург
Pravda.Ru 26 сентября в 05:54