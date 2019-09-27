с чего всё началось

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

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