Политика
RT на русскомУкраина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей
Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей. Об этом заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
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с чего всё началось
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – написала Зеркаль в Facebook.Взгляд.ру05:26
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Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
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«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
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Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
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Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
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Общество
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Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря
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Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Футбол
Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Общество
«Яндекс» обновит «золотую акцию»
Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Происшествия
Журналистка «Интерфакса» пропала в Москве
По данным СМИ, девушка ушла утром в воскресенье в церковь и домой больше не возвращалась.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин
Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.