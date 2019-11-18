с чего всё началось

Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей. Об этом заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей

Политика Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

Общество Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.

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Общество «Яндекс» обновит «золотую акцию» Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Политика Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Политика Китайцы назвали четыре слабые стороны России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Происшествия Журналистка «Интерфакса» пропала в Москве По данным СМИ, девушка ушла утром в воскресенье в церковь и домой больше не возвращалась.