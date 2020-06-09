Политика
Газета.RuУкраина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17
Прокурор Тейс Бергер заявил, что украинские власти предоставили международным следователям только данные со вторичных радаров, передает ТАСС. По его словам, вторичные радары регистрируют исключительно находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты, у которых включен передатчик.
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с чего всё началось
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.РИА Новости05:04
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