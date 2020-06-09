Политика
ГородовойУкраина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Прокурор Тейс Бергер сделал новое заявление на судебных слушаниях по делу сбитого летом 2014 года малазийского боинга. Так, он сообщил, что украинские власти не предоставили данные с первичных радаров в день крушения самолета MH17.
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с чего всё началось
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.РИА Новости05:04
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Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa 07:41
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Наука
Учеными вычислена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын
Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Общество
Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)
После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Политика
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада.
РИА Новости 19:51
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Армия и оружие
Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:36
Экономика
Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Общество
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Авто
На АвтоВАЗе могут начать выпуск Renault Clio для России
На территории научно-технического центра АвтоВАЗа были замечены два автомобиля Renault Clio.
AutoNews вчера в 06:42
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Шоу-бизнес
Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25