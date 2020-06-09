Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

с чего всё началось

Прокурор Тейс Бергер сделал новое заявление на судебных слушаниях по делу сбитого летом 2014 года малазийского боинга. Так, он сообщил, что украинские власти не предоставили данные с первичных радаров в день крушения самолета MH17.

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

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