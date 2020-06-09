Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
Читать в источнике
Комментировать216

Подробнее о событии

В суде по MH17 оценили данные об отсутствии истребителя и ракеты

Lenta.ru07:09

В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17

RT на русском08:07

Украина не предоставила первичные данные с радаров по делу о крушении MH17

Коммерсантъ06:10

Радары не зарегистрировали полет ракеты перед крушением MH17

РБК08:25

На суде по MH17 заявили, что не получали от России оригиналов снимков

РИА Новости07:31

Голландский прокурор: Украина не предоставила первичные данные по MH17

Московский Комсомолец05:17

В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

ТАСС04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

РИА Новости 06:07
1,2K
Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
17
Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
4
Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
557
Происшествия

В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»

Российская газета 07:04
1
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
210
Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе вооруженной банды напали на военных шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Вести.Ru 05:07
1
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
21
Экономика

Важный день для Украины: МВФ решает вопрос о финансировании Киева

Киев, 9 июня 2020, 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 июня, совет директоров МВФ должен рассмотреть и одобрить новую программу сотрудничества с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:49
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
104
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,8K
Единоборства

Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
2
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
29
Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
10
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01
62
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
7
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
53
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес

Фото исхудавшего Юдашкина шокировало россиян

Московский Комсомолец 08:28
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Технологии

«ВКонтакте» запускает функцию распознавания аудиосообщений

Социальная сеть "ВКонтакте" придумала, как примирить любителей и ненавистников голосовых сообщений, поэтому запустила функцию чтения аудиосообщений.
Газета.Ru 07:23
5
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
13
Музыка

Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»

Bash.News вчера в 17:06
2
Политика

Путин отметил задачи, стоящие перед финансовой отраслью

"Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", - сказал Путин.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

ВСУ выпустили противотанковую ракету по посёлку Доломитное — СЦКК

Соледар, ДНР, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM Украинские формирования обстреляли населённый пункт Доломитное на севере Горловки, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 06:06
5
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
9
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
3
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное