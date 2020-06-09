Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Политика У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух» Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.

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