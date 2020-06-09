Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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Украина не предоставила первичные данные с радаров по делу о крушении MH17

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В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

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Политика

У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух»

Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны до 2035 года.
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