Политика
ВедомостиУкраина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов
Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования. Это следует из решения апелляционного органа ВТО, опубликованного 4 февраля на сайте www.wto.org.
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Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
Космос
Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска
Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.
Футбол
Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе
Если верить информации, которую недавно в своём телеграм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Общество
В Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции
"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Футбол
У Дембеле диагностирован разрыв подколенного сухожилия
Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
Футбол
Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Политика
В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.