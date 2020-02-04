Политика

ВедомостиВедомостиУкраина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования. Это следует из решения апелляционного органа ВТО, опубликованного 4 февраля на сайте www.wto.org.
Читать в источнике
Комментировать189

Подробнее о событии

ВТО частично поддержала апелляцию Киева по спору о вагонах с Россией

Газета.Ru15:20

Минэкономразвития оценило решение ВТО по поставкам украинских вагонов

Известия13:08

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

РБК12:59

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов

ТАСС12:47

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре с РФ по вагонам и стрелкам

Интерфакс13:32

Украина победила Россию в торговом споре

Lenta.ru12:06

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией

РИА Новости11:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
iReactor вчера в 16:06
Космос

Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска

Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.
N+1 вчера в 12:08
Футбол

Главные вопросы в истории с Кокориным. Мы собрали их все вместе

Если верить информации, которую недавно в своём телеграм-канале опубликовал Василий Уткин, январские проблемы Кокорина начались после звонка первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко председателю правления «Газпрома» и главному покровителю «Зенита» Алексею Миллеру.
Чемпионат 13:30
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости 15:39
Общество

В Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%.
RT на русском 12:28
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Политика

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Lenta.ru 04:28
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews 13:34
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Газета.Ru 15:10
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Футбол

У Дембеле диагностирован разрыв подколенного сухожилия

Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
Евро-футбол.ру 09:53
Футбол

Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию

Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
ProstoProSport 14:19
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 13:10
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Политика

В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
RT на русском 12:35
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное