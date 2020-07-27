Армия и оружие
REGNUMУкраина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня. Об этом заявил 27 июля журналистам командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко.
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Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Очевидцы рассказывали, что сын Шепелева Платон от Жанны Фриске заметно подрос и стал ещё больше походить на свою ныне покойную маму.
Bimru.ru 07:55
Экономика
Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:42
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Здоровье
Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка
Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Экономика
Эксперт ВШЭ предрек рекордное падение реальных доходов россиян осенью
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко рассказал, что снижение реальных располагаемых доходов россиян может побить исторический минимум, зафиксированный в кризис 1999 года.
VSE42.RU 06:54
Общество
С 1 сентября установят новые выплаты классным руководителям в России
«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Кравцова.
Live24 07:34
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
В Екатеринбурге начали открываться бассейны
Екатеринбург, 27 июля 2020, 14:24 — REGNUM После долгого карантина в Екатеринбурге открывают для посещения городские бассейны.
REGNUM 07:24
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
В России студентам-иностранцам официально разрешат работать
Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу.
SNG.Today 07:20
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.
ТАСС 06:08
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
Где выявили 37 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
Представители оперативного штаба Самарской области поделились информацией о новых случаях коронавируса в регионе.
Терра 05:26