Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня. Об этом заявил 27 июля журналистам командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко.

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Происшествия На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. 665

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Экономика Эксперт ВШЭ предрек рекордное падение реальных доходов россиян осенью Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко рассказал, что снижение реальных располагаемых доходов россиян может побить исторический минимум, зафиксированный в кризис 1999 года. 99

Общество С 1 сентября установят новые выплаты классным руководителям в России «С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тысяч рублей», — цитирует ТАСС Кравцова. 1

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Общество В России студентам-иностранцам официально разрешат работать Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу.

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 76

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. 93