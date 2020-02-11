Политика

iReactoriReactorУкраина не станет назначать посла в России

Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ. Примечательно, что до этого глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что РФ не возражает против назначения послов стран.
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Киев заявил об отсутствии оснований для отправки своего посла в Россию

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Украина не будет назначать посла в России

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Украина не станет назначать посла в Россию

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Газета.Ru12:25

В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России

RT на русском11:47

Украина не будет назначать посла в России

Интерфакс11:45
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