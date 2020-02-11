Политика
iReactorУкраина не станет назначать посла в России
Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ. Примечательно, что до этого глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что РФ не возражает против назначения послов стран.
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Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Экономика
Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента
Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Армия и оружие
Министры обороны стран НАТО обсудят реакцию на российские ракеты
Globallookpress Министры обороны стран — членов НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты, вызывающие беспокойство блока.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса
Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Армия и оружие
СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая.
Гаджеты
Раскрыта дата презентации смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro
На просторах Сети оказалась раскрыта дата презентации новых смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro от китайского бренда.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции
В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.
Общество
Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году
Только 8% работающих россиян получили повышение зарплаты в наступившем году.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Автоспорт
Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.