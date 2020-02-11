Политика
Российская газетаУкраина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий". Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявили в МИД Украины 11 февраля.
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