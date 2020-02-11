Политика
Российская газетаУкраина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий". Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявили в МИД Украины 11 февраля.
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Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Общество
Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в Ростове и Краснодаре
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Армия и оружие
Украина создает новые командования по стандартам НАТО
Отмечается, что в рамках "перестройки структуры" армии были созданы новые командования ВСУ: объединенных сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Шоу-бизнес
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Единоборства
Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Политика
В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Экономика
Легкой промышленности РФ хватит запасов до начала марта
«Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной», - сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».
Кино
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны
Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».