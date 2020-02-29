Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Украина не будет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru04:19

Украина отказалась отмечать День Победы

Lenta.ruвчера в 23:26

Власти Украины отказались праздновать День Победы

РИА Новостивчера в 21:25

Украина отказалась от празднования Дня Победы

РЕН ТВвчера в 23:10

На Украине не собираются праздновать День Победы

RT на русскомвчера в 22:10

Украина не будет праздновать День Победы

Московский Комсомолецвчера в 22:09

В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

РБКвчера в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Авто

Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ

Tvoe-avto.com 26 февраля в 13:39
Армия и оружие

В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
РИА Новости 27 февраля в 02:34
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Происшествия

Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
RT на русском 05:09
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
РИА Новости 01:47
Экономика

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

Украина.ру вчера в 07:18
Армия и оружие

Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе

Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия вчера в 02:44
Гаджеты

Новые видеокарты Nvidia удивляют количеством ядер CUDA

Актуальные Новости 02:36
Космос

New Horizons заметил на Плутоне движущиеся объекты

На обнародованных NASA фотографиях журналисты известного канала на поверхности Плутона, карликовой планеты Солнечной системы, обнаружили странные движущиеся объекты.
Shraibikus News 27 февраля в 14:17
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Происшествия

В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками

Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
ТАСС 04:24
Финансы

Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб.
ТАСС 27 февраля в 08:56
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости 27 февраля в 23:27
Происшествия

В сети появилось видео момента обрушения старых складов в центре Омска

В облаке дыма на видео виден силуэт человека, который за несколько секунд до обрушения прошел мимо стены здания.
Город55.ру вчера в 11:25
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Общество

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Космос

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
REGNUM 05:27
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
Футбол

«Динамо» и «Спартак» представили форму на московское дерби

«Динамо» и «Спартак» показали форму, в которой сыграют в московском дерби в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.
Sport24.ru 03:27
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Политика

Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Общество

У Налогового управления США возникли вопросы к Олегу Тинькову

В феврале-апреле 2020 года в Лондоне пройдут судебные слушания, инициированные Налоговым управлением США, в которых примет участие российский предприниматель Олег Тиньков.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:14
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета 27 февраля в 08:10
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Здоровье

В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней

В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 04:59
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru 03:25
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное