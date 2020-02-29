Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

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