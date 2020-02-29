Политика
Газета.RuУкраина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.
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Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Авто
Кроссоверы Genesis отправят в ремонт, потому что они путают передачи
В Южной Корее отзывают кроссоверы Genesis Gv80 спустя чуть больше месяца после старта продаж.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Происшествия
В Ингушетии завели дело об убийстве женщины близким родственником
Мужчина совершил преступление после того, как увидел родственницу на оперативной съемке Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту убийства и нарушению неприкосновенности частной жизни.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Космос
Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта
В материалах говорится, что вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками на стартовый комплекс на 31-й площадке "Байконура" планируется на 18 марта, старт - 21 марта в 20.07 мск.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
Политика
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
Политика
Валенса предложил Польше помириться с Россией и сотрясти Запад
Бывший польский президент Лех Валенса в интервью RT выразил уверенность в том, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад.
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Здоровье
Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Религия
Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье
Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.