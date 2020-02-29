Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.
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Никонов: День Победы делит на своих и чужих

REGNUM06:19

Украина не будет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru04:19

Украина отказалась отмечать День Победы

Lenta.ruвчера в 23:26

В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

РБКвчера в 23:21

Украина отказалась от празднования Дня Победы

РЕН ТВвчера в 23:10

На Украине не собираются праздновать День Победы

RT на русскомвчера в 22:10

Власти Украины отказались праздновать День Победы

РИА Новостивчера в 21:25
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Lenta.ru 07:12
Авто

Кроссоверы Genesis отправят в ремонт, потому что они путают передачи

В Южной Корее отзывают кроссоверы Genesis Gv80 спустя чуть больше месяца после старта продаж.
Motor вчера в 10:06
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:55
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Газета.Ru 06:04
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
ТАСС 08:14
Происшествия

В Ингушетии завели дело об убийстве женщины близким родственником

Мужчина совершил преступление после того, как увидел родственницу на оперативной съемке Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту убийства и нарушению неприкосновенности частной жизни.
SM News 07:27
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Космос

Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта

В материалах говорится, что вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками на стартовый комплекс на 31-й площадке "Байконура" планируется на 18 марта, старт - 21 марта в 20.07 мск.
РИА Новости 27 февраля в 19:15
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 26 февраля в 06:37
Футбол

Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Газета.Ru 06:27
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ

RT на русском 07:58
Общество

Что ждет россиян в марте 2020 года

С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Коммерсантъ 27 февраля в 03:01
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
РБК вчера в 10:29
Политика

На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов

РИА Новости 04:36
Политика

Валенса предложил Польше помириться с Россией и сотрясти Запад

Бывший польский президент Лех Валенса в интервью RT выразил уверенность в том, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад.
Ruposters.ru 04:54
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

ТАСС вчера в 04:38
Здоровье

Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 февраля в 20:23
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру вчера в 12:15
Религия

Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье

Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Orenday.ru 03:15
Здоровье

70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Аргументы недели 27 февраля в 22:41
Шоу-бизнес

Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Собеседник 02:27
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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