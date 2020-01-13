с чего всё началось

Россия и Украина не ведут переговоры, касающиеся прямых закупок газа Украиной, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 12 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Украина не ведёт с РФ переговоры о прямых закупках газа — «Нафтогаз»

Технологии Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Происшествия В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Происшествия Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Происшествия Дело на известного вора в законе завели в Приангарье Дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана возбуждено в Иркутской области по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил Следственный комитет РФ.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.