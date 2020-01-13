Энергетика
REGNUMУкраина не ведёт с РФ переговоры о прямых закупках газа — «Нафтогаз»
Россия и Украина не ведут переговоры, касающиеся прямых закупок газа Украиной, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 12 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
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Культура
Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор
Технологии
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
Происшествия
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Названы лауреаты кинопремии Critics Choice Awards
Премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Происшествия
Дело на известного вора в законе завели в Приангарье
Дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана возбуждено в Иркутской области по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил Следственный комитет РФ.
Гаджеты
Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Шоу-бизнес
Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата
Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата Принц Уильям нарушил молчание после скандала.
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Единоборства
Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором американский боец смешанного стиля Дональд Серроне признаётся, что испытывает страх перед поединками.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве
Происшествия
Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Гаджеты
Появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G
В сети появились первые живые фотографии нового смартфона от компании Samsung - Galaxy S20+ 5G.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.