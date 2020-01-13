Энергетика

REGNUMREGNUMУкраина не ведёт с РФ переговоры о прямых закупках газа — «Нафтогаз»

2 фото
Россия и Украина не ведут переговоры, касающиеся прямых закупок газа Украиной, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 12 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает
 «Радио Свобода».
РБК01:50

Подробнее о событии

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

РБК01:50

Директор Нафтогаза шокирован «специалистом Путиным»

Новый Деньвчера в 08:23

Украина не ведёт с РФ переговоры о прямых закупках газа — «Нафтогаз»

REGNUM00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Культура

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор

News.ru вчера в 10:01
Технологии

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com 11 января в 10:47
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости 11 января в 19:06
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Политика

Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия

Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Кино

Названы лауреаты кинопремии Critics Choice Awards

Премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Коммерсантъ 00:24
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Российская газета вчера в 16:23
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 11 января в 10:51
Политика

Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой

Известия вчера в 19:49
Происшествия

Дело на известного вора в законе завели в Приангарье

Дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана возбуждено в Иркутской области по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил Следственный комитет РФ.
Тайга.инфо 01:40
Гаджеты

Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Goroday.ru вчера в 10:07
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:43
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Шоу-бизнес

Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата

Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата Принц Уильям нарушил молчание после скандала.
Экспресс газета 00:38
Игры

Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Ferra вчера в 09:33
Единоборства

Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором американский боец смешанного стиля Дональд Серроне признаётся, что испытывает страх перед поединками.
RT на русском вчера в 15:37
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве

Газета.Ru 11 января в 11:16
Происшествия

Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске

News.ru 11 января в 23:53
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru вчера в 15:58
Гаджеты

Появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

В сети появились первые живые фотографии нового смартфона от компании Samsung - Galaxy S20+ 5G.
Piter.tv 02:24
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное