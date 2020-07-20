Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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с чего всё началось
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование
, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Lenta.ruвчера в 17:04
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В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
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