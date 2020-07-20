с чего всё началось

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Здоровье Вторая группа добровольцев успешно перенесла вакцину от коронавируса Как рассказала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук, все добровольцы хорошо перенесли вакцину от COVID-19. 1

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко. 61

Авто MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России Топовая версия MINI Countryman под названием JCW ALL4 выйдет на российский рынок с агрегатом объемом 2 литра мощностью 306 л.с. Его оценили в 3,15 млн рублей. 20

Экономика Лукашенко пообещал белорусам решить трудности Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.

Общество Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Политика В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 4

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 179

Происшествия В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Общество В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 43

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 20

Футбол «Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён. 1