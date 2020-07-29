Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".

Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

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