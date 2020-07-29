Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
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Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе

Lenta.ruвчера в 22:57

Украина обратилась к генсеку ООН с жалобой на морской парад в Севастополе

ТАСС01:19

Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

Газета.Ru00:36

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

РБК00:27

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

RT на русском01:22

Киев обратился к генсеку ООН из-за российского парада в Севастополе

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

РИА Новостивчера в 21:47
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Газета.Ru 00:17
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Экономика

«Открытие»: половина владельцев карт в России не снимает наличные

Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.
РИА Новости вчера в 23:04
Здоровье

Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе

Роскачество обращает внимание, что существует два вида охлажденного кофе: первый заваривают традиционным способом и затем охлаждают, второй — в холодной воде в течение 15-18 часов при температуре плюс 2-4 градуса Цельсия.
ПРАЙМ 01:04
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ вчера в 08:46
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Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Общество

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения.
Наша версия вчера в 09:25
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Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости вчера в 11:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Экономика

Жителям России назвали сроки девальвации рубля

Валюта девальвируется до 80-85 руб. за доллар уже в этом году. Есть вероятность, что цифра составит даже 90 рублей, добавил специалист.
Evo-rus.com вчера в 02:48
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Происшествия

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Lenta.ru 01:39
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings вчера в 09:12
Общество

Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

Деловое.ТВ вчера в 09:24
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Авто

Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Общество

Сафронов отказался от сделки со следствием по делу о госизмене

Советник главы государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием.
Труд вчера в 12:07
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Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС вчера в 12:48
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

В социальной сети артистка очень редко размещает фото, так что очередной снимок поклонники певицы восприняли с восторгом.
Evo-rus.com 01:10
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
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Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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